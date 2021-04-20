KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
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KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesinde, Kızılay'a 35'in üzerinde kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Hüseyin Dolmacı'ya(55) altın madalya ve beratı verildi.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Kızılay'a 35'in üzerinde kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Hüseyin Dolmacı'ya(55) altın madalya ve beratı verildi. Öte yandan, Dolmacı törenin ardından ailesiyle birlikte kan bağışında bulundu. Foça'da yaşayan ve 35'in üzerinde Kızılay'a kan bağışında bulunan Hüseyin Dolmacı, Türk Kızılay'ı Foça Kan bağış mobil aracında ödüllendirildi. Türk Kızılayı Foça Şubesi Koordinatörü Muharrem Yeşilkaya tarafından Dolmacı'ya altın madalya ve beratı verildi. Törenin ardından Dolmacı ve ailesi kan bağışında bulundu. Hüseyin Dolmacı herkesi kan vermeye davet ederken kızı Berna Dolmacı(25) babasını örnek aldığını ve sağlığı elverdiği sürece kan vermeye devam etmek istediğini söyledi.

'MİLLETİMİ İNSANIMI ÇOK SEVİYORUM'

Kan bağışlamaya devam edeceğini söyleyen Hüseyin Dolmacı, Bugün buraya Kızılaya kan bağışlamaya eşim Sultan (50) ve kızım Berna ile ailecek geldik. 35'in üzerinde kan verdiğim için bugün bana Kızılay tarafından altın madalya verildi. Kızılaya teşekkür ederim. Milletimi, insanımı çok seviyorum. Bu yüzden seve seve kan bağışlıyorum. Bundan sonrada bağışlamaya devam edeceğim inşallah. Ailecek bağışa devam edeceğiz. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Lütfen kan vermeye gelin dedi.

Berna Dolmacı, Bende kan vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Babamı örnek alarak dört ayda bir olmak üzere kan vermeye devam etmek istiyorum diye konuştu.

KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL
KIZILAY'A 35 DEFA KAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇIYA ÖDÜL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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