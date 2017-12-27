Kızılay'a 2017'de 2 Milyon 380 Bin Kişi Kan Bağışı Yaptı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "2017 yılında 2 milyon 380 bin Kızılay'ın kan bağışçısı, Kızılay'a kan bağışladı" dedi.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2017 yılını değerlendirmek ve Kızılay'ın 2018 yılına dair projelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısı toplantısında konuştu. Kızılay'ın çalıştığı her alana ilişkin ayrıntılı rakamları paylaşan Dr. Kınık, 2017 yılına ait kan bağışı sayısını açıklayarak, "2017 yılında 2 milyon 380 bin Kızılay'ın kan bağışçısı, Kızılay'a kan bağışladı. Bunların bir kısmı klinikte kullanılıyor, bir kısmı kullanılmak üzere depolarda saklanıyor. Oralardan da kan ürünleri elde edilecek. 2 milyon 380 bin kan bağışçısı 3 milyon 500 bin hastanın şifası ve umudu oldu" dedi.



"41 bin hisse kurban 2 milyon 500 bin civarındaki insanın sofralarını şenlendirdi"



İhtiyaç sahiplerine 2017'de 2 milyon 500 bin hisse kurban dağıtıldığını ifade eden Dr. Kerem Kınık, "2017 yılında yurtdışında yaklaşık 83 bin yurtiçinde de yaklaşık 41 bin hisse kurban 2 milyon 500 bin civarındaki insanın sofralarını şenlendirdi. 2018 yılındaki hedefimiz ise yaklaşık 200 bin hisse kurban olacak. AŞ evlerimizden yaklaşık 19 milyon kap yemeği ihtiyaç sahibi 2 buçuk milyon insana ulaştırdık" şeklinde konuştu.



"Yurtdışında yaklaşık 8 milyon 700 bin insana insani yardım ulaştırdık"



'Umudu ol' kampanyası çerçevesinde yapılan insani yardımlardan bahseden Kerem Kınık, "Yurtdışında yaklaşık 8 milyon 700 bin insana insani yardım ulaştırdık. Bu özellikle Somali ve Yemen operasyonumuzdu. Bu operasyonumuz 'Umudu ol' kampanyamız çerçevesinde gerçekleştirilmişti. Bu kampanyamız devam ediyor. Güney Sudan'a yönelik 15 bin tonluk gıda nakliyatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bununla beraber 13 milyon insana ulaşmış olacak kampanyamız. Bu çerçevede özellikle Yemen'deki büyük insani dramı bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyorum; Yemen'deki kolera sayısı 1 buçuk milyona yaklaştı. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığımız ile beraber iki sahra hastanesini Yemen'de kurduk ve 60 ton antibiyotiği Yemen'e gönderdik. Yaklaşık 13 bin ton gıdayı da Yemen'in bütün bölgelerine dağıttık. Yurt genelinde de yaklaşık 1 milyon afetzedenin yarasına merhem olduk. 32 ulusal afete bu anlamda Kızılay afet ekiplerimiz müdahale ettiler" diye konuştu.



"1 milyon 606 bin 459 hayırsever 2017 yılında Kızılay'a bağış yaptı"



Dr. Kınık, 2017 yılında 23 ülkede yaklaşık 612 milyon şişe Kızılay maden suyu içildiğine dair bilgiyi de kamuoyu ile paylaştı. Toplamda 1 milyon 606 bin 459 hayırseverden bağış aldıklarını belirten Kerem Kınık, şöyle konuştu: "Kızılay'ın kıymetli bağışçıları, 1 milyon 606 bin 459 hayırsever 2017 yılında Kızılay'a bağış yaptılar. Bunun 1 milyon 239 bin 355'i cep telefonu ve kısa mesajla yapılmış bağışlardı ve 225 milyon lira değerinde bir bağış aldık nakdi olarak. 464 milyon lira değerinde de ayni bağış aldık".



"2018'de planlanan bütçe büyüklüğümüz 5.5 milyar lira"



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2018'de planlamış oldukları bütçeden bahsederek, "2015'te 918 milyon, 2016'da yaklaşık 1.3 milyar, 2017'de 3.3 milyar, 2018'de planlanan bütçe büyüklüğümüz ise 5.5 milyar lira olarak gerçekleşecek diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Kızılay'ın 2018 programında ise yaklaşık 10 milyon kişiye güvenli yaşam eğitimi vermek, 2 milyon gönüllü kazanmak, 2 milyon 500 bin ünite kan bağışı, yurtiçinde 2 milyon kişiye sosyal yardım, 1 milyon 300 bin mülteciye mali destek, Bangladeş'te 125 bin Arakanlı Müslüman için konut yapmak, Yurtdışında 15 milyon ihtiyaç sahibine yardım, 27 milyon kap yemek dağıtımı, 2 milyon kişiye kurban konservesi dağıtmak ve 46 milyon 400 bin kişiyle temas kurmak gibi hedefleri bulunuyor. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ankara'da Kızılay Külliyesi ve Gazze'de Afet Lojistik Merkezi inşa edecekleri bilgisini de paylaştı. - İSTANBUL