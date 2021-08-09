"Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nin afiş tasarım yarışmasına başvurular başladı
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"Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nin afiş tasarım yarışmasına başvurular başladı

'Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin afiş tasarım yarışmasına başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film'in düzenlediği ve bu yıl Türk Kızılay'ın çatısı altında gerçekleştirilecek "Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" kapsamında afiş tasarım yarışması düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film'in düzenlediği ve bu yıl Türk Kızılay'ın çatısı altında gerçekleştirilecek "Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" kapsamında afiş tasarım yarışması düzenlenecek.

Bu sene 1-5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak festivalde, genç tasarımcıların dünyasından dostluğu görmek adına geçen yıl olduğu gibi afiş tasarım yarışması yapılacak.

Sinemanın birleştirici gücünden hareketle düzenlenen ve 25 yaş altı tüm gençlere açık olan yarışmaya, katılımcılar bir veya birden fazla tasarımla 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali afiş tasarım yarışmasının jürisi ise geçen yıl yaptığı tasarımla birincilik ödülünün sahibi olan Esin Güler, festival sanat yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ve grafiker Abdüsselam Ferşatoğlu'ndan oluşuyor.

Sinemanın iletişim gücüyle hayal dünyasındaki dostluk kavramını en iyi şekilde afişe dökecek olan genç tasarımcı, 5 bin Türk lirası para ödülünün sahibi olacak.

"Dostluğun Afişini Sen Tasarla" sloganıyla yola çıkan yarışmayla ilgili şartname ve ayrıntılı bilgi için festivalin internet sitesi "dostlukfilmfestivali.com" ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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