Kızılay 2 milyon maske üretti
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Kızılay 2 milyon maske üretti

16.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:48

- Kızılay 2 milyon maske üretti Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1...

- Kızılay 2 milyon maske üretti

Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi

ADANA - Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi.

Saygılı, Türkiye'nin ve dünyanın yaklaşık bir yıldır yeni tip korona virüs belasıyla mücadele ettiğini bu süreçte Kızılay olarak vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Saygılı, pandemi de vatandaşların en çok maskeye ihtiyaç duyduğunu bu nedenle Kızılay'ın toplum merkezlerindeki atölyelerde maske üretimine başlandığını belirterek, "Kızılay olarak 2 milyon maske üretmeyi başardık. Bunun 1 milyonunu halka ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 1 milyon maskenin dağıtımı ise devam etmekte. Biz Adana'da 70 ile 100 bin arasında maske üretiyoruz. Bu maskeler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, sağlık ekiplerine ve Kızılay kendi elamanlarına dağıtıyor" dedi. Saygılı, Kızılay'ın maske üretimini gerçekleştirirken pandemi kurallarına uyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Toplum merkezindeki atölyelerde çalışanlarımız bonesini, maskesini, özel kıyafetini giyerek üretim yapıyor. Buna çok önem veriyoruz. Çünkü bizim vatandaşımız herşeyin en iyisine layık. Maske üretimine ihtiyaç oldukça devam edeceğiz.

Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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