Kızılay, 15 Temmuz'da Meydanlarda Olacak

Kızılay, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere "demokrasi nöbeti"nin olduğu noktalarda vatandaşlara ikramda bulunacak ve kan bağış kampanyası gerçekleştirecek.



Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sene gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından "milli irade"ye sahip çıkmak için sahaya inen Kızılay, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde de meydanlarda olacak.



Kızılay ekipleri, darbe girişimi sırasında şehit olanları anmak ve aileleriyle dayanışma içinde olmak amacıyla meydanlarda "demokrasi nöbeti" tutanlara hizmet verecek.



Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi nöbetinin olduğu her noktada Kızılay ekiplerince vatandaşlara su, çorba, çay, kumanya ve benzeri gıda malzemeleri ikram edilecek.



Kızılay, ayrıca darbe gecesi şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in hatırasını yaşatmak amacıyla çektiği "Korkma Oğlum" filminin galasını da gerçekleştirerek, şehit Önder'in isminin verildiği Çocuk Koruma ve Sosyal Hizmetler Merkezi de hizmete alacak.



Kızılay ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'da katılacağı tüm programlarda da yer alacak.



"Tüm ekiplerle meydanlarda olacağız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay ekiplerinin geçen sene de 29 gün boyunca Türkiye genelinde demokrasi nöbetlerinde vatandaşların yanında olduğunu belirtti.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm ekiplerle meydanlarda olacaklarını aktaran Kınık, şunları kaydetti:



"Kızılay, yaşanan hain darbe girişimini 'beşeri afet' olarak görmektedir. Nasıl ki 150 yıldır doğal afetlerde milletimizin yanında yer alıyorsak 'beşeri afetlerde' de milletimizin ve onun iradesinin yanındaki yerimizi aldık. Bu tür kalkışmalara karşı daha dirençli bir toplumun inşası için Kızılay olarak biz de üzerimize düşeni yapmak adına çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Özellikle gençlerimizi milli iradeye saygı ve o iradeye yönelik bir hamle sırasında neler yapacakları konusunda eğitiyoruz. Kızılayımız, geçen yıl demokrasi nöbetinin tutulduğu bütün meydanlarda, cadde ve sokaklarda faaliyet gösterdi. Nöbetler sırasında uzman personelimiz ve yüzlerce gönüllümüzle birlikte nöbete destek olduk. Milli iradeye sahip çıkan halkımızla birlikte Kızılay ekiplerimiz, hem nöbet tuttu hem de ikramlarıyla yer aldı. Aradan geçen zamanda da gerek şehit ailelerimizle gerekse gazilerimizle yan yana olduk, onlara her türlü desteği vermeye çalıştık."