Kızılay 106 yıl öncesine götürdü
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Kızılay 106 yıl öncesine götürdü

18.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:58
Kızılay 106 yıl öncesine götürdü

Türk Kızılay'ı Adana Şubesi Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte sergilenen oyun izleyenleri duygulandırdı.

Türk KızılayAdana Şubesi Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte sergilenen oyun izleyenleri duygulandırdı.

Çanakkale Zaferinde yaralı askerlere şifa olan ve gıda ihtiyaçlarını gideren Türk Kızılay'ı zaferin 106. yıl dönümünde Adana'da vatandaşları o günlere götürerek duygulandırdı. Türk Kızılay'ı Adana Şubesi üyeleri ve gönüllüler tarafından Çanakkale Zaferinde Kızılay'ın rolünün anlatıldığı bir oyun sahneledi. Oyun sırasında kimi gönüllüler şiir okurken, kimi görevliler ise asker oldu. 4 kadın ise askerlere cephe de yün çorap yaptı. Oyunda yaralı askerlere Kızılay çare oldu. Duaların da okunduğu etkinlikte en son Çanakkale Savaşında askerlerin içtiği çorba ikram edildi. Etkinliğe, Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Saygılı ve çok sayıda davetli katıldı. - ADANA

Kızılay 106 yıl öncesine götürdü
Kızılay 106 yıl öncesine götürdü
Kızılay 106 yıl öncesine götürdü
Kızılay 106 yıl öncesine götürdü
Kızılay 106 yıl öncesine götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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