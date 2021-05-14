Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı
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Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı

Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızılay "Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere Hilal Olsun" sloganıyla başlattığı kampanya ile Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında 10.8 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Kızılay "Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere Hilal Olsun" sloganıyla başlattığı kampanya ile Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında 10.8 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Kızılay, Ramazan ayında Delegasyonlar, Şube ve Temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, Kadın Kolları ve gönüllülerinin çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım elini ulaştırdı.

Yurt içinde 216 milyon TL değerinde yardım ulaştırdı. Kızılay personeli ve gönüllüleri yurt içinde yardımlarıyla 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaş ve çocuğa 216 milyon TL değerinde yardımı ulaştırdı. Ramazan ayı boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıtan ekipler, Türkiye genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek iftar yemeklerini ulaştırdı. Ramazan yardımlarında pandemi ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Türkiye ile birlikte 20 ülkede Ramazan sevinci

Ramazan ayının başında Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'e yardımlarını ulaştırmak için kolları sıvayan Kızılaycılar, Afrika ülkesi Nijer'i de unutmayarak toplamda 20 ülkedeki ihtiyaç sahibi ve çocuğun yüzünü gülümsetti. Yurt dışında 800 bin civarında ihtiyaç sahibine hayırsever bağışçıların yardımlarını ulaştıran Kızılay ekipleri, yaklaşık 20 milyon TL değerinde yardım malzemesini hizmete sundu. Yetim çocukları da düşünen Kızılay, "Dünya Yetimler Gününde" on binlerce yetime iftar verdi.

Türkiye ile birlikte 20 ülkede toplam 10.8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon TL değerinde yardım malzemesi gönderen Kızılay, hedeflerinin üstüne çıkmasına bağışlarıyla destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek Hilal'in gölgesine sığınanlara bir kez daha kol kanat gerdi. - İSTANBUL

Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı
Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı
Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı
Kızılay 10,8 milyon kişiye Ramazan bereketini taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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