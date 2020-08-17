Kızılarık'taki çalışmalarda sona gelindi Muratpaşa'da ilçenin 600 kilometrelik asfalt altyapısının 530 kilometrelik bölümünü yenilediklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi süreci nedeniyle 4 aylık bir ara verdiklerini, kalan kısmın da önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirtti.

Muratpaşa'da ilçenin 600 kilometrelik asfalt altyapısının 530 kilometrelik bölümünü yenilediklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi süreci nedeniyle 4 aylık bir ara verdiklerini, kalan kısmın da önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirtti. Uysal, Kızılarık Mahallesi'ndeki cadde ve sokakların ise Ağustos ayının son haftasına kadar yenilenmiş olacağını söyledi.

Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde yapılan asfalt yenileme çalışmalarını Kızılarık Mahalle Muhtarı Murat Kılınç'la birlikte denetledi. Toplam 22 bin metre yol ağı bulunan mahallede bugüne kadar 19 bin metrelik cadde ve sokak 32 bin 600 ton asfalt kullanılarak yenilendi. Kalan 3 bin metrelik cadde ve sokak ise 4 bin 200 ton asfalt kullanılarak Ağustos ayının son haftasına kadar yenilenmiş olacak. Mahallede 1476 metrelik cadde ve sokak ise ciddi tahribat olmadığı için yenileme programına alınmadı.

Bir yıl içinde tamamlanmış olacak

Kızılarık Mahallesi 2766 Sokak'ta yapılan çalışmaları denetleyen Uysal, Muratpaşa Belediyesi tasarrufunda bulunan ve doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanan mahalleleri kapsayan asfalt yenileme çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dövizdeki kur hareketliliği nedeniyle bitüm fiyatlarında yükseliş, pandemi süreci nedeniyle de belediye gelirlerinde azalma olmasına rağmen bir yıl içinde bütün asfalt altyapısını yenilemiş olacaklarını ifade eden Uysal, şöyle devam etti;

"5 yılda yaklaşık 600 kilometre asfalt altyapımızı 530 kilometresini yenilemiş vaziyetteyiz. Kalan kısmını da önümüzdeki bir yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Aslında daha erken tamamlamamız gerekiyordu ama pandemi nedeniyle 4 ay ara vermek zorunda kaldık. Bu nedenle komşularımıza, Turunç Masa'da soranlara, ya da yolda sokakta bizimle karşılaşanlara verdiğimiz tarih dört aylık bir gecikmeyle gerçekleşiyor. Önümüzdeki bir yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" - ANTALYA

Kaynak: İHA