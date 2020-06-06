Kızıla bürünen bulutlar güzel görüntü oluşturdu
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Kızıla bürünen bulutlar güzel görüntü oluşturdu

Gün batımında bulutların oluşturduğu görüntüler Kızıla bürünen gökyüzü Gökyüzünde oluşan renk tonları Gün batımında çimenler üzerinde duran at KARS - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ta gün batımı eşsiz manzara sunuyor.

06.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:41

Gün batımında bulutların oluşturduğu görüntüler

Kızıla bürünen gökyüzü

Gökyüzünde oluşan renk tonları

Gün batımında çimenler üzerinde duran at KARS - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ta gün batımı eşsiz manzara sunuyor. Arpaçay ilçesinde gün batımı gökyüzü farklı renk tonlarıyla doyumsuz manzara oluşturdu.

Kızıla bürünen bulutlar güzel görüntü oluşturdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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