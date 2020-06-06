Kızıla bürünen bulutlar güzel görüntü oluşturdu
Gün batımında bulutların oluşturduğu görüntüler Kızıla bürünen gökyüzü Gökyüzünde oluşan renk tonları Gün batımında çimenler üzerinde duran at KARS - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ta gün batımı eşsiz manzara sunuyor.
06.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:41
Gün batımında bulutların oluşturduğu görüntüler
Kızıla bürünen gökyüzü
Gökyüzünde oluşan renk tonları
Gün batımında çimenler üzerinde duran at KARS - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ta gün batımı eşsiz manzara sunuyor. Arpaçay ilçesinde gün batımı gökyüzü farklı renk tonlarıyla doyumsuz manzara oluşturdu.
Kaynak: AA