Kızıl Tugaylar: İtalya'nın Fransa'dan iadesini istediği eski örgüt üyeleri yıllar sonra yakalandı
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Kızıl Tugaylar: İtalya'nın Fransa'dan iadesini istediği eski örgüt üyeleri yıllar sonra yakalandı

Kızıl Tugaylar: İtalya'nın Fransa'dan iadesini istediği eski örgüt üyeleri yıllar sonra yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'da 1970'ler ve 1980'lerde "terör suçlamalarından" mahkum olan ve yıllardır aranan aşırı solcu örgüt üyesi 7 kişi Fransa'da tutuklandı.

İtalya'da 1970'ler ve 1980'lerde "terör suçlamalarından" mahkum olan ve yıllardır aranan aşırı solcu Kızıl Tugaylar örgütü üyesi 7 kişi Fransa'da tutuklandı. Operasyonda 3 kişi daha aranıyor.

Çoğunluğu Kızıl Tugaylar üyesi 10 kişi çok sayıda cinayet ve insan kaçırma eyleminden suçlu bulunmuştu. İtalyan basınına göre tutuklanan 7 kişi arasında, ömür boyu hapse mahkum edilen Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi ve Narciso Manenti de bulunuyor. Diğer 3 kişi ise 11 yıl ile 18 yıl arası hapis cezalarına çarptırılmıştı.

İtalya, "Kurşun Yılları" olarak anılan, 1960'ların sonları ve 1980'lerin başı arasındaki dönemde çok sayıda can kaybından sorumlu bulunan aşırı solcu militanların iadesi için yıllardır Fransa'dan talepte bulunuyordu.

Kızıl Tugaylar gibi silahlı aşırı solcu örgütlere üye olan bu kişilerin bir kısmı, Fransa'nın eski sosyalist Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand döneminde bu ülkeye sığınmıştı. "Mitterrand Doktrini" olarak anılan politikayla Fransa, İtalya'nın iade taleplerini reddetmişti.

'İkili ilişkilerin güçlenmesinin kanıtı'

İtalyan basını, Şubat ayında iktidara gelen Başbakan Mario Draghi döneminde Fransa ile İtalya'nın daha yakın çalışma ilişkisi içinde olmasının bu tutuklamalarda etkili olduğunu vurguluyor. Devlet kanalı Rai'ye göre Fransa tarafından kaynaklar da bu operasyonun "ikili ilişkilerin güçlenmesinin kanıtı" olduğunu belirtti.

Operasyonla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın yıllardır talep ettiği üzere bu sorunu çözmek istedi. Kendisi de terörden mustarip olan Fransa, kurbanlar için adaleti tesis etmenin mutlak bir gereklilik olduğunu anlıyor" denildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da operasyonla ilgili açıklamasında, "Bu eski Kızıl Tugaylar üyeleri, İtalya'da 1970'ler ve 1980'lerde kanlı terör eylemlerinden yargılanıp mahkum edilmişlerdi. Sorumluluklarından, yol açtıkları acılardan, yarattıkları kötülüklerden kaçamazlar" dedi.

Tutuklanan kişilerin İtalya'ya iadesi için Fransız mahkemesinin kararı bekleniyor. Bu kişilerden 5'inin avukatlığını yapan Irene Terrel ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu insanlar 1980'lerden beri Fransa'nın korumasındaydı. Herkesin gözü önünde, çocukları ve torunlarıyla birlikte hayatlarını yeniden kurdular… şimdi olaylardan 40 yıl sonra bir sabah erken saatlerde onları almaya geliyorlar" dedi ve Fransa'yı "ihanetle" suçladı.

1970'lerde kurulan aşırı solcu silahlı örgüt Kızıl Tugaylar, "kapitalizmi yıkma amaçlı" şiddet eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

Örgüt üyeleri, 1978'de eski başbakan Aldo Moro'nun kaçırılarak öldürülmesi de dahil olmak üzere "Kurşun Yılları"nda düzenlenen çok sayıda kanlı eylemden mahkum edildi.

BBC
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