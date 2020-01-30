Kızıl şahine kamyon çarptı

30.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:09

Mersin'de bir kamyonun çarparak yaralanmasına neden olduğu kızıl şahin, duyarlı aile sayesinde tedavi altına alındı.



Erdemli ilçesinde ikamet eden Semiha ve Oğuz Tatar çifti Mersin'den hastane dönüşü esnasında Mezitli ilçesi Kuyuluk bölgesinde yolda seyir halindeki bir kamyonun kızıl şahine çarptığını, kuşun yere düşüp yaralandığını gördü.



Duyarlı aile yaralı kuşu yanlarına alarak Erdemli'de bir veterinere getirip ilk müdahalede bulunulmasını sağladı. Tatar ailesi daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğünü arayıp kuşun tedavisinin devam ettirilmesini istedi. Görevliler Erdemli Yarenler Mahallesi'nde ikamet eden duyarlı aileden yaralı kızıl şahini teslim aldı.



"Doğaya geri dönmesini istiyoruz"



Yaralı kızıl şahini yanına alarak ilk müdahalesini yaptıran Oğuz Tatar, kendilerinin Mersin'den gelirken önlerindeki kamyonun kuşa çarptığını gördüklerini belirterek, "Yaralı kuşu alarak Erdemli'de önce veterinere götürdük ve ilk tedavisini yaptırdık. Sol gözünden darbe aldığı görülüyor. Bir an evvel tedavisinin yapılarak doğal yaşamına geri dönmesini istiyoruz" dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan ise yaralı kuşun Erdemli şefliğinde bir kez daha veteriner hekim kontrolünden geçirileceğini söyledi. Arslan, "Yaralı haldeki kızıl şahini bize teslim eden vatandaşımıza duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Kuşu teslim alıp kendi veterinerimize kontrolünü yaptıracağız. Yaralı kızıl şahini daha sonra Tarsus Hayvanat Bahçesine göndereceğiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra halkalanıp doğaya bırakacağız" diye konuştu.



Arslan, kızıl şahinlerin koruma altında olan türler içinde yer aldığını da kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA