Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı
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Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı

Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda bulunan 2 kızıl şahin yavrusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda bulunan 2 kızıl şahin yavrusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı.

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde vatandaşlar, yerde bitkin halde iki kızıl şahin yavrusu gördü. Kuşlara su veren vatandaşlar, durumu Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç'a iletti. Tokuç'un ihbarı üzerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki kızıl şahin yavrusunu alarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Veteriner hekimler, 15-20 günlük olduğu belirlenen kızıl şahinlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Merkezde, destek tedavi uygulanan kuşların, gücüne kavuştuktan sonra veteriner hekimlerin onayıyla doğal yaşama salınacağı öğrenildi.


Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı
Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı
Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı
Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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