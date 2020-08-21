Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bir yıl süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
21.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:16

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bir yıl süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Mazgirt ilçesine bağlı Elmalı köyü kırsalında geçen yılın ağustos ayında jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık, tüyleri yolunmuş halde bulunan kızıl şahin, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekimlerce 1 yıl süren tedavinin ardından, kızıl şahin sağlığına kavuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kızıl şahini bulan Elmalı Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte bulunduğu yere götürerek doğal ortamına bıraktı.

  

Kaynak: DHA

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