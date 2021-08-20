Kızıl Gökler Filmi

Kızıl Gökler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kızıl Gökler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Gizemli bir hastalığı olan bir kadın, oğlu ile birlikte uçakla yolculuk yapar. Uçak tam okyanusun üzerindeyken, bir grup terörist uçağın kontrolünü ele geçirir. Büyük bir tehlike içinde olan kadın, oğlunun hayatını kurtarmak için hayatı boyunca saklamaya çalıştığı karanlık sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.

Yönetmen: Peter Thorwarth

Senaryo: Stefan Holtz, Peter Thorwarth

Oyuncular: Peri Baumeister, Carl Koch, Alexander Scheer, Kais Setti, Gordon Brown, Dominic Purcell, Graham McTavish, Kai Ivo Baulitz, Roland Møller, Chidi Ajufo, Jan Loukota, Nader Ben-Abdallah, Leonie Brill, Rutger Lysen, Rainer Reiners, Ilona Schulz, Petra Michelle Nerette, David Hürten, Florian Schmidtke, William Young, Adriana Altaras, Valerie Vachkova, Jörg Bundschuh, Holger Hage, Jamie Marshall, Jan Filipensky, Julian Nest, Rebecca Dyson-Smith, Seam Turay, Jacqueline Macaulay, Ralph Gassmann, Matthew Burt

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Blood Red Sky

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya, ABD

Orijinal Dili: Almanca, İngilizce, Arapça

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 23.07.2021

Kızıl Gökler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com