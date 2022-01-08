Kızıl geyiklerin muhteşem görüntüsü belgeseli aratmadı

DENİZLİ (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan Akdağ Dağda barınan kızıl geyikler, bırakılan yemleri yemek için gelince kaçak avcılar için kurulan foto kapanlarda belgeseli aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü ekipleri tarafından geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından doğaya yem bırakıldı. Çivril İlçesine sınırları içinde bulunan 500'e yakın kızıl geyik, yılkı atları ve diğer yaban hayvanların yaşadığı 2 bin 446 rakımlı Akdağ Dağı'nda gün boyu yemleme çalışması yapıldı. Akdağ yaban hayatı geliştirme sahası ile Çakıroluk mevkiinde ekipler tarafından doğaya toplam bin 350 kilogram buğday, arpa kırması ve yonca bırakıldı. Koruma altındaki Akdağ Dağı'nda ekipler tarafından daha önce kaçak avcıları belirlemek ve ormanın korunması için kurulan foto kapanlara doğaya bırakılan yemleri yemek için gelen kızıl geyiklerin görüntüleri de kayıt edildi.

Belgeseli aratmayan görüntülerde kızıl geyiklerin dağın farklı bölgelerinden gelerek bırakılan yemleri yemeleri sanayi saniye kayıt altına alındı. Kar yağışı ile birlikte soğuk havalanın etkili olduğu bölgelerde yemleme çalışmasında birçok ekip görev aldı.