Kızıl geyik doğaya salındı

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bir yaşını dolduran kızıl geyik, doğal yaşamla buluşturuldu.

Birçok yaralı hayvanın rehabilitasyonunu yaparak tekrar doğaya kazandıran Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, burada dünyaya gelen ve bir yaşına gelen kızıl geyiği merkez Odunpazarı ilçesindeki Çatacık Ormanı'na bıraktı.

Ayrıca, hayvanat bahçesinde yürütülen çalışmalar sonucu 5 emu yavrusunun dünyaya geldiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve birçok deniz canlısını barındıran Eti Sualtı Dünyası, doğan yeni balık yavrularının yanı sıra mavi yengeç, ahtapot, müren balığı başta olmak üzere yeni konuklarına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA