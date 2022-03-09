Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti - Haberler

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Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti

AA - İlyas Gün - Güncel
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Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde kızıl geyiğin gülümseten suyla oynaması cep telefonuyla kaydedildi.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde kızıl geyiğin gülümseten suyla oynaması cep telefonuyla kaydedildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce, Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde 800 dönüm arazide bakımı yapılan kızıl geyikler, üretilip doğaya salınıyor.

Alanda bulunan 38 kızıl geyikten birinin orman içinde çam ağacının altındaki su birikintisinde oynadığı anlar yanında torunları bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kayıtta, çamurlu su birikintisinde zıpladığı, hatta bir yanının üstüne yatıp suyun içine girmeye çalıştığı anlara, kuş cıvıltıları ve çocukların gülüşmeleri eşlik ediyor.

AA / İlyas Gün - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Vezirköprü, Samsun, su, Güncel, Haberler

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