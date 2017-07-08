Kızık Göleti'ndeki Balıklar, Ağıl Göleti'ne Nakledildi

Ankara'nın Akyurt ilçesi Kızık Göletindeki balıklar, suyun azalması nedeniyle Ganinin Ağıl Göleti'ne taşındı.



Akyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızık Göletindeki balıkları toplama işleme yaptı.



Balıklar, belediye ekiplerince Ganinin Ağı göletine nakledildi.



Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ganinin Ağıl Göleti'ne daha önce vatandaşlar tarafından balık bırakıldığını belirtti.



Ganinin Göleti'nde 7 metre derinliğinde su toplandığını anlatan Ayantaş, balıkları bu gölete naklederek yaşamlarını sürdürmelerini sağladıklarını vurguladı.