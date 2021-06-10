Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı Adana'da kaza yaptığı otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Genç kızın kaza yaptığı yerde daha önce video çektiği ortaya çıktı İki yıl önce de oğlu...

Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı

Adana'da kaza yaptığı otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Genç kızın kaza yaptığı yerde daha önce video çektiği ortaya çıktı

İki yıl önce de oğlu boğularak hayatını kaybeden anne ise "kızım yanıyorum diyerek öldü" diye feryat etti

ADANA - Adana'da kaza yaptığı otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. İki yıl önce de oğlu boğularak ölen anne, "kızım yanıyorum diyerek öldü" diye feryat etti

Adana'da Rahime Saydan Beytullah Kerse ile evlendi. Bu evlilikten 3 kız 3 de erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak Saydan 20 yıl önce eşinden boşanıp bütün çocuklarına tek başına baktı. 2019 yılında Saydan'ın oğlu Yunus Emre Kerse'nin kaybolduktan 48 gün sonra Seyhan Nehri'nde cesedi bulundu. Aile bu acı haber ile yıkıldı. Bu olaydan iki yıl geçtikten sonra ise Saydan'ın en küçük kızı Zeliha Kerse 24 Mayıs gecesi merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesinde Çatalan Köprüsü üzerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Kaza sonucu otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu otomobilde yangın çıkınca Zeliha Kerse ve arkadaşı Ali Menteş araçta sıkıştı. Bir süre sonra Menteş kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken Zeliha Kerse otomobilde kaldı.

Bu sırada yoldan geçen bir taksici durup Kerse'yi tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Ali Menteş Balcalı Hastanesine Kerse ise Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Menteş'de tedavisinin ardından taburcu olurken Kerse geçtiğimiz Pazar günü 6 Haziran'da hayatını kaybetti. Genç kız ailesi tarafından toprağa verildi.

2 yıl arayla iki çocuğunu toprağa veren acılı anne Rahime Saydan gözyaşları içinde, "Arabayla 3 arkadaş gidiyorlarmış, yolda bir arkadaşı inmiş. Daha sonra kaza yapıyorlar, o sırada bagajdaki piknik tüpü patlamış. Kızım arabanın içinde yanıyormuş ama çıkamamış. Yoldan geçen bir vatandaş yardıma koşmuş o çıkartmış. Bana haber geldi gittim, kızım 'annem yanıyorum' diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım. Arabanın içinde olan kişi kendini çıkartıyor ama neden kızımı kurtarmıyor. Sonuna kadar şikayetçiyim, kızımın kanı yerde kalmasın. 6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2'si vefat etti 4 kaldı. Oğlumun da bundan iki yıl önce Seyhan Nehrinde cenazesi bulunmuştu" dedi.

Kaza yaptığı yerde video çekmiş

Bu arada 19 yaşında yanarak ölen Zeliha Kerse'nin kaza yaptığı yerde daha önceden video çekip sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı. Kerse'nin tam kaza yaptığı yerde video çekip şarkı söylediği görülüyor. Aile kazadan dolayı yanındaki arkadaşından şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine arkadaşı ifade verip serbest bırakıldı.

Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı
Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı
Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı
Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:37:53. #1.15#

title