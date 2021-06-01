Kızı ve eşini darbeden babaya 6 bin TL ceza
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Kızı ve eşini darbeden babaya 6 bin TL ceza

Kızı ve eşini darbeden babaya 6 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de sigara isteme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kızı S.Ö. ve onları ayırmak isteyen eşi M.Ö.'yü de darbeden Rasim Ö., tutuksuz yargılandığı davada 6 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de sigara isteme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kızı S.Ö. ve onları ayırmak isteyen eşi M.Ö.'yü de darbeden Rasim Ö., tutuksuz yargılandığı davada  6 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde geçen 18 Şubat'ta meydana gelen olayda, Rasim Ö., kızı S.Ö.'den sigara vermesini istedi. S.Ö. ise, 'Yok' cevabını verdi. Bunun üzerine baba ve kızı arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Çıkan tartışma sonrası Rasim Ö., kızı S.Ö.'yü darbetti. Onları ayırmak isteyen eşi M.Ö.'yü ise, yumrukla yaraladı. Şikayet üzerine Rasim  Ö. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Rasim Ö. ile şikayetçi kızı S.Ö. ve eşi M.Ö., hazır bulundu. Anne M.Ö., eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben onları ayırmak istedim. O sırada beni de darp etti. Babalık yapsaydı, bu duruma gelmezdik. Şikayetçi değilim" dedi.'SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYOR'Babasının sürekli şiddet uyguladığını iddia eden S.Ö. ise, "Kahvaltı yapıyorduk. Sigara istedi. 'yok' cevabını verdim. Sonra, bağırdı, çağırdı ve beni dövdü. Her zamanki hali bu şekildedir. Annemi de dövdü. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Rasim Ö. ise, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme hakimi sanık Rasim Ö.'yü, kızı S.Ö.'ye ve eşi M.Ö.'ye yönelik eylemlerinden dolayı 'basit yaralama' suçundan 3'er bin TL olmak üzere toplam 6 bin TL hapis cezasına çarptırdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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