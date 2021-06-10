Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş'tan, Bakan Soylu'ya ziyaret

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş hanımefendi misafirimizdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya