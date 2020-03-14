Kızı PK tarafından kaçırılan Maide T.'ye destek artıyor
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Brandenburg Kapısı, Berlin, PKK, Güncel

Kızı PK tarafından kaçırılan Maide T.'ye destek artıyor

Kızını PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan Berlinli Maide T.'ye destek giderek büyüyor.

14.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:34
Kızı PK tarafından kaçırılan Maide T.'ye destek artıyor

Kızını PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan Berlinli Maide T.'ye destek giderek büyüyor.


Folklor öğrenmek amacıyla gittiği dernekte, kızının PKK yandaşlarınca kandırılarak evden uzaklaştırıldığını ifade eden Maide T. eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Maide hanım, kızının eve dönmesi için başlattığı eylemin üçüncüsünü Brandenburg Kapısı önünde düzenledi. Bu hafta eylemini Federal Meclis Binası önüne taşımayı hedefleyen Maide Hanım, geç başvurduğu için tek kişilik protestosunu meclis binası yerine tarihi Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirebildi.


Ama bu kez Maide T. yalnız değildi. Vatan Partisi kadın kollarından temsilciler, Ak Parti Berlin temsilcisi Meryem Göka, Cumhuriyet Kadınları Derneği temsilcileri ve BİG Partisi Berlin temsilcisi ile bazı duyarlı vatandaşlar Maide hanıma destek amacıyla eylemine destek oldular.


Maide T. burada yaptığı açıklamada, kızına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceğini yineledi. Maide hanım üstelik kendisinin yaptığı eylemden cesaret alan ve çocukları aynı şekilde kandırılarak evlerinden uzaklaştırılmış 5-6 ailenin daha kendisine katılmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.


Başka Aileler de Katılacak


Gün geçtikçe kendisine desteğin arttığını vurgulayan Maide T. açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Önümüzdeki ay başka ailelerin de bana katılacağının haberini aldım. Berlin'e gelecekler ama onlar benim gibi haftada bir gün değil, her gün eylem yapacak. Çünkü diğer ailelerin de ciğeri çok yanıyor. Çocuklarından haber alabilmiş değiller. Onlar da perişan vaziyetteler. Daha fazla duyarlı anneleri, babaları, kardeşleri bekliyorum. Çünkü bu bir tek benim meselem değil. Ciğeri yanan kaç kişi varsa gelip destek olurlarsa çok sevinirim. Bugün benim kapım çalındı, yarın kendilerinin kapısının çalınmayacağı ne malum. O yüzden çocuklarımız ellerimizden kayıp gitmesin diye, çocuklarımız kandırılıp bir yerlere götürülmesin, bir yerlere sürüklenmesin diye, duyarlı olan herkesi destek olmaya davet ediyorum"


"Çocuğumu Paçavra Gibi Kullanıp, Çöp Gibi Atacaklar"


Maide T. "Çocuklarımızı götüren hangi örgüt olursa olsun onlara karşı işlem başlatılmalı. Çocuklarımız ellerimizden kayıp gidiyor. Nereye başvursak çocuklar reşit oldukları için elimiz boş dönüyoruz. PKK neden inat edip de çocuğumu sımsıkı tutuyor. Bu kadar duyarsızlık niye onu anlamıyorum. Çocuğumu sadece paçavra gibi kullanıp işleri bittiğinde bir kenara atacaklar çöp gibi. Bunlar evlatlarımızı götürdükleri zaman aileyi öldürüyorlar. Aile nefes alıp veriyor ama aile yaşamıyor. Bizlere yazık değil mi; bizler evlatlarımıza yıllarca emek verdik. Yıllarca uykusuz geçen gecelerde onları büyüttük. Evladımı hiçbir örgüte bağışlamam. Hiç kimse kusura bakmasın evladım için ne gerekiyorsa yaparım" ifadelerini kullandı .


Maide T., bir sonraki hafta zamanında iznini alıp eylemini Federal Meclis binasının önünde sürdüreceğini sözlerine ekledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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