Kızı milli boksör tarafından öldürülmüştü.
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Kızı milli boksör tarafından öldürülmüştü.

30.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:54

Kızı milli boksör tarafından öldürülmüştü... Zeynep'in acılı annesi; "Kızımın kalemlerini nasıl toplarım? Kanını yerden nasıl silerim?"

Boksör eşi tarafından öldürülen kadının annesi Aruz Şenpınar, "Zeynep, senin mezarın ne çabuk oldu, kızımın katili için en büyük cezayı istiyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz Şenpınar, kızının mezarı başında ağıtlar yakarak fenalık geçirdi. Anne Aruz Şenpınar, "Ben hepinizden yardım istiyorum. Kızımın kalemleri kaldı masalarda, bunun yaralarını kimler sarıyor" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Muğla'da oturduğu evde Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, cenazesi ise pazartesi günü Pazarcık ilçesinin Bölükçam Mahalle mezarlığına defnedilmişti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Zeynep'in annesi ve yakınları kızının mezarını ziyaret etti. Zeynep'in sevdikleri tarafından mezar çiçeklerle donatılırken, Fransa'da yaşayan ve korona virüs nedeniyle cenazeye gelemeyen ağabeyleri Zeynep için çiçek gönderdi. Canice öldürülen kızı için ağıtlar yakan anne Aruz Şenpınar, yakınlarıyla birlikte kızının mezarını ziyaret etti. Ziyarette katile lanet yağdıran acılı anne mezara kapanarak, "Zeynep senin mezarın ne tez oldu. Zeynep ben senin abilerine ne cevap vereceğim. Ben 7 abiye ne cevap vereceğim. Ben hepinizden yardım istiyorum. Kızımın kalemleri kaldı masalarda, bunun yaralarını kimler sarıyor" diyerek ağıtlar yaktı.

Boksör Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen, Zeynep Şenpınar'ın vücudunda morluk ve kesikler görüldüğü öğrenilirken, katil zanlısı tarafından sürekli tehdit edildiği ve darptan dolayı şikayetini geri çektiği belirtildi. Katil zanlısının kızını paralarını da aldığı iddia edilirken anne Aruz Şenpınar, "Benim kızımın kanı hiçbir zaman yerde kalmasın, kızımın kanı Muğla'da evinde. Nasıl ben o eve gireceğim. Kalemleri, kitapları kaldı masalarda. Kızımın katili için en büyük cezayı istiyorum. Benim kızım böyle olduysa hiçbir anne böyle ağlamasın" diye konuştu.

Kızı milli boksör tarafından öldürülmüştü.

Kaynak: İHA

Manşet

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