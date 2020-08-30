Kızı kandırılarak dağa götürülen anne çocuğunun yolunu gözlüyor
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Kızı kandırılarak dağa götürülen anne çocuğunun yolunu gözlüyor

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin 6 yıl önce 18 yaşındayken ailesinden kopardığı kızın annesi Hatice Levent, evladının eve dönmesi umudunu taşıyor.

30.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:51

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin 6 yıl önce 18 yaşındayken ailesinden kopardığı kızın annesi Hatice Levent, evladının eve dönmesi umudunu taşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Evladına kavuşmayı bekleyen annelerden biri de Hatice Levent.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı bir köyde yaşayan anne Hatice Levent, kızının evine dönmesi için dua ediyor.

Anne Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan en küçüğü Fadime'yi 2013 yılında Bitlis'e üniversite okumaya gönderdiklerini; kızının Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken ikinci sınıfta 1 erkek ve 1 kız arkadaşı tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

"Yavrumun yokluğu beni bitirdi"

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katıldığını anlatan Levent, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 yıl orada çadırda kızıma kavuşabilmeyi bekledim. Şimdi bu salgından dolayı memleketim Kütahya'ya geldim. Sonuna kadar yavrumun arkasındayım, yavrumu versinler. Kızım olmadan geçen 6 yılda çöktüm, ne ölü ne diriyim. Su içsem tasımda, yemek yesem kaşığımda kalıyor. Benim yavrumun saçının telini dünyalara değişmem. Yavrumun yokluğu beni bitirdi. Ben tatlı Fadime'mi istiyorum."

"Evlatlarımızı bıraksınlar"

Levent, parmağındaki yüzüğünü satıp parasını üniversitede öğrenim görmesi için kızına harçlık olarak verdiğini anlattı.

Kızına kavuşmayı dileyen Levent, şöyle devam etti:

"Hangi vicdanla götürdünüz evladımı? Bizim evlatlarımızı bıraksınlar. Biz, Diyarbakır HDP il binasının önünde çadırda beklerken 'Burada ne hakla bekliyorsunuz?' diyorlar. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz sonuna kadar o çadırda bekleyeceğiz. Evlatlarımızı almadan oradan geri dönmeyeceğiz. Salgın bitsin, yine Diyarbakır'a çadıra gideceğim."

Kızına seslenen anne Levent, "Fadime'm, o eline verilen silah denilen aleti at, yuvana, yuvamıza dön kızım." dedi.

Kızı kandırılarak dağa götürülen anne çocuğunun yolunu gözlüyor

Kaynak: AA

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