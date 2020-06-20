Kızı için yol yaptıran o babaya sürpriz
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Kızı için yol yaptıran o babaya sürpriz

MUĞLA'da 7 yaşındaki Gamze Korkut, 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirterek okula gitmesini sağlayan babası Ramazan Korkut'a Babalar Günü nedeniyle sürpriz yaptı.

Kızı için yol yaptıran o babaya sürpriz
20.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:40

MUĞLA'da 7 yaşındaki Gamze Korkut, 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirterek okula gitmesini sağlayan babası Ramazan Korkut'a Babalar Günü nedeniyle sürpriz yaptı. Büyünce öğretmen olmak isteyen Küçük Gamze, 'Benim fedakar babam' yazdırdığı pastanın mumlarını Korkut'a üfletti.

Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli, 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 4 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Geçen yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktör ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.

DHA'nın gündeme getirdiği yol haberinin ardından Korkut ailesine yardımlar çığ gibi yağdı. Dönemin Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut Ailesi'nin 20 bin lira olan borcu ödendi.Küçük Gamze kendisi için büyük fedakarlıkta bulunan babasının yüzünü kara çıkartmayarak karnesindeki derslerin hepsinde çok iyi derecesi aldı.Gamze Korkut, Babalar Günü nedeniyle baba Korkut'a sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Annesi Şirin Korkut (38) ile üzerine 'Benim fedakar babam' notu yazdırdığı pasta aldı. Kızının sürprizi karşısında baba Korkut, duygu dolu anlar yaşadıktan sonra kızının getirdiği pastayı dilek tuttuktan sonra üfledi. Mutluluğu yüzünden okunan Ramazan Korkut, "Yol sorunu bizi ilk başlarda çok yordu. Ancak emeğimizin karşılığını aldık. Evladımın pasta üfletmesi beni mutlu etti" derken, Gamze ise, "Babamın hem benim için yol yaptırmasını hem de Babalar Günü'nü kutlamak için pasta aldım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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