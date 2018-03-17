Kızı İçin Yaptığı Tilda Bez Bebeği, Tüm Annelere Öğretmek İstiyor

SAMSUN'da ev kadını Esra Havuk, kızı için yaptığı tilda bez bebekler arkadaşları tarafından ilgi görünce, usta öğretici belgesi alıp, diğer annelere de öğretmeye karar verdi.

Samsun Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü mezunu evli ve 2 çocuk annesi Esra Havuk (38), 10 yıl önce kızının oynaması için tilda bez bebekler yapmaya başladı. Bu bebeklerden yakınlarına ve kızının arkadaşlarına da yaparak hediye etti. Annesinin yaptığı bebeklerle büyüdüğünü belirten Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner Ortaokulu öğrencisi Bade Havuk (12), bebekleri arkadaşlarının da çok beğendiğini ifade etti.

Tilda bebklerin kendisine has bebekler olduğunu söyleyen Esra Havuk, "Tilda bez bebekleri önce kızıma yapmak için başladım. Daha sonra arkadaşlarımın talebi ile bunu geliştirerek yeni bebekler yapmaya başladım. Bunlar dünya çapında bilinen, kendine ait karizması olan enteresan bebekler" dedi.

BİR BEBEK 1 GÜNDE YAPILIYOR

Bir bez bebeğin ortalama 1 günde yapıldığını belirten Esra Havuk, "Benim için çok keyif aldığım bir uğraşım oldu. Aynı zamanda takı tasarımıyla da uğraşıyorum, ama tilda bez bebek benim için hep ayrı bir yeri olmuştur. Bu zamana kadar 100'ü aşkın bebek yapmışımdır. Bunları da arkadaşlarıma hediye ettim. Tilda bebek aslında baktığınızda bir bez bebek gibi duruyor, ama gerçekten çok zahmetli. Dikişi, elyaf doldurması, saçları en ince ayrıntısına kadar bir bebeği yaklaşık 1 gün içerisinde bitirebiliyorum" diye konuştu.

Amacının tilda bez bebeği Samsun'da tanıtmak olduğunu ifade eden Esra Havuk, "Bu birikimlerimi başka kadınlarla paylaşıp onlara da iş imkanları sağlamak istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı sınavlara katıldım ve kalfalık belgesi aldım. Usta ve usta öğreticilik belgesini de aldıktan sonra bu birikimlerimi Samsun'da bunu öğrenmek isteyen kadınlarla paylaşıp, onlara bir iş imkanı oluşturmayı istiyorum. Umarım başarılı olurum" şeklinde konuştu. - Samsun