Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
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Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor

Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de ormanlardan topladığı kozalakları kaynatarak astım hastası kızı için yapmış olduğu şurubun faydasını gören Hatice Demirkurt, yakınları için de yaparak şifa bulmaları için doğal ortamda kaynatarak ter döküyor.

Eskişehir'de ormanlardan topladığı kozalakları kaynatarak astım hastası kızı için yapmış olduğu şurubun faydasını gören Hatice Demirkurt, yakınları için de yaparak şifa bulmaları için doğal ortamda kaynatarak ter döküyor.

Eskişehir'de yaşayan Hatice Demirkurt, kronik astım hastası kızının tedavisi için farklı yöntemler denedi. Demirkurt, hiçbir tedaviden sonuç alamayan kızı için doğal yollara yöneldi. Bir yakınının tavsiyesi üzerine kızı için kozalak şurubunu denemeye karar veren Demirkurt, evinin bahçesinde şurup kaynattı. Düzenli kullanımla birlikte kızının daha rahat nefes aldığını ve astım belirtilerinin azaldığını belirten Hatice Demirkurt, kozalak şurubu yapımına devam etme kararı aldı. Solunum problemi yaşayanlara da yaptığı şurubu dağıttığını ve olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Demirkurt, şimdi yakınlarının taleplerine yetişemiyor. Bahçesinde şurubun kaynaması ve yakınlarına şifa olması için saatlerce başında bekleyen Demirkurt, senede 20 gün şurup için ter döküyor.

"Kızım nefes almaya başladı"

Solunum sorunu yaşayanlar için kozalak şurubunun etkili olduğunu öne süren ve kızının astım hastalığında faydası olduğunu dile getiren Hatice Demirkurt, "Kızım kronik astım hastasıydı, aşı tedavisi görüyordu fakat tedaviden pek sonuç alamıyorduk. Ben de kızımın tedavisi için doğadan ne bulabilirim diye araştırmalara başladım. Kozalak şurubunu duydum ve denemeye karar verdim. Çok güzel sonuçlar aldık. Kızım ciddi anlamda nefes almaya başladı. Daha sonra yakın çevremdekiler merak edip kullanmak istediler. Nefes problemi yaşayanlar, KOAH, astım, bronşit gibi hastalığı olanlar kullandığında şurubun etkili olduğunu gördüm. Şimdi kazanımı kurdum ve yakın çevreme, aileme, dostlarıma veriyorum" diye konuştu.

"Çevremden yoğun talep alıyorum ama yetişemiyorum"

Evinin bahçesinde yaptığı kozalak şurubunun yakınları tarafından rağbet gördüğünü aktaran Demirkurt, "Çevremden yoğun talep alıyorum ama yetişemiyorum. Sadece yakınımdakilere yetişiyor. Kozalaklar ağustos ve eylül ayları itibarıyla olgunlaşıyor. Kozalaklar bu dönemde reçinelerini vermeye başlıyor. Bu süreçte toplayıp kaynatıyorum. Kazanım yaklaşık 300 litre, bundan 90 litre civarı şurup alabiliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor
Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor - Haberler
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