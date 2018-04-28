Kızı İçin Tasarladığı Elbiselerle Atölye Kurdu

İLYAS GÜN - Samsun'un Atakum ilçesinde 3,5 yaşındaki kızı için elbise tasarlayan İpek İpekçi, kıyafetler çok beğenilince evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı.

Ev hanımı 34 yaşındaki İpekçi, bir yıl önce 3,5 yaşındaki kızı Su için tasarladığı ve diktiği birbirinden renkli kıyafetleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bir süre sonra diktiği elbiseler talep gören İpekçi, önce yakın arkadaşları ve çevresindekilerin taleplerini karşılamak için evinin 10 metrekarelik bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Burada diktiği ürünleri satmaya başlayan ve üretimini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren İpekçi, bir süre sonra yurt dışından da talep almaya başladı.

Gelen talepler doğrultusunda kendi adıyla marka oluşturan İpekçi, diktiği çocuk kıyafetlerini Almanya, Belçika, Kanada, Suudi Arabistan gibi ülkelere de pazarladı.

"Talep artınca 2 makine aldım"

İpekçi, kızına elbise dikmek için hobi amaçlı çıktığı yolda üretime nasıl geçtiğini anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kıyafetler beğenilince gelen siparişleri önceleri elde diktiğini belirten İpekçi, talebin artması üzerine 2 makine aldığını ve evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi.

İpekçi, siparişler arttığında arkadaşlarından destek aldığına değinerek, "Atölyemin küçük olmasının hiçbir önemi yok, önemli olan insanın hayal gücü ve düşünce gücüdür. Küçük bir odada başladık ama mutlaka daha ileriye doğru gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Kişiye özel tasarımlar yapıyorum"

Genellikle kız çocuklarına yönelik üretim yaptıklarını bildiren İpekçi, şunları dile getirdi:

"Çocukların özel günlerine özel kıyafetler yapıyorum. Tabii bu hem anneleri sevindiriyor hem de çocukları. Onların sevinmeleri ve mutlu olmaları beni işime daha çok bağımlı hale getiriyor. Zaten kıyafetleri dikmeden önce sipariş veren kişilerden çocuğunun adını ve sevdiği şeylerin bilgisini alıyorum ve ona göre elbise dikiyorum. Yani kişiye özel tasarımlar yapıyorum."

İpekçi, sosyal medyanın pazarlama sıkıntısını ortadan kaldırdığını bu sayede daha çok kişiye ulaşabildiğini ifade etti.

Sosyal medyanın büyük bir güç olduğuna ve bu sayede tüm dünyaya açılma olasılığı bulunduğuna işaret eden İpekçi, "Bunu doğru şekilde kullanıyorsanız güzel işler yapma şansı yakalıyorsunuz. Ev hanımların hepsine de tavsiye ediyorum, hobi olarak yaptıkları işleri sosyal medya üzerinden pazarlayabilir ve para kazanma şansı yakalayabilirler. Özellikle paraya ihtiyacı olan kadınların mutlaka bu yolu denemeleri gerekir." diye konuştu.

"Öncelik para değil mutluluğu yakalamak"

Annelerin çocuklarına istedikleri kıyafeti giydirmesi için önceliğinin para değil onların mutluluğu olduğunu vurgulayan İpekçi, şunları kaydetti.

"Asla annelerden yüksek ücret talep etmiyorum. Sadece verdiğim emeğin karşılığını istiyorum. Yani bir ev hanımının bir hafta harçlığının bir kısmını biriktirmesi yeterli. Zaten öncelik para değil, çocuğun, annenin mutluluğunu yakalamak. İşe ilk başladığımda benim için hayal olan siparişler gelmeye başladı. Çünkü öncelikle kendi çevreme, arkadaşlarıma ve yakınlarımın çocuklarına kıyafetler üretip satışa başladım ama sonra sosyal medya üzerinden yurt dışından siparişler gelmeye başladı. Benim için her elbisenin bir hikayesi var. Onları tasarlarken ve dikerken hepsine farklı isimler veriyorum. Çünkü tasarladığım elbiseler benim arkadaşım gibi, onlara mutlaka isim verme zorunluluğu hissediyorum."