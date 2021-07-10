Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya başladı

Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de butik işleten Ferihan Düvenci, mağazalardaki pahalı çanta modellerinin aynılarını kızı için ördü, müşterilerinden de talep gelince şimdi sipariş almaya başladı.

Eskişehir'de butik işleten Ferihan Düvenci, mağazalardaki pahalı çanta modellerinin aynılarını kızı için ördü, müşterilerinden de talep gelince şimdi sipariş almaya başladı.

İki kız annesi 48 yaşındaki Ferihan Düvenci, son 4 yıldır butik işletiyordu. Üniversitede okuyan kızı bir gün kendisine pahalı bir çanta modelinin fotoğrafını gönderince Düvenci, o çantanın o fiyatı hak etmediğini, gereksiz pahalı olduğunu düşünerek, 'Bu çantayı kızım için örebilirim' dedi ve kolları sıvadı. Bu olay üzerine örgü örmeyi öğrenen Ferihan Düvenci, şimdilerde mağazalarda fiyatları bin 200 TL'ye varan ürünleri ortalama 120 TL'ye satıyor.

Kızı sayesinde başladı

Çanta yapmaya kızının kendisine pahalı bir çanta fotoğrafı atması üzerine başladığını anlatan Ferihan Düvenci, "Kızım sayesinde çanta yapmaya başladım. O, bir gün benden bir çanta istedi. Bana bir fotoğraf yolladı ve 'Anne bu çantadan almak istiyorum, sence bu paraya değer mi?' diye sordu. Gerçekten çok aşırı pahalı bir çantaydı. Dedim 'Kızım ben sana onu yaparım'. Sonra oturdum, uğraştım ve yaptım o çantayı. Hafta sonu çantayı almaya gelecekti, gelemeyince ben de çantayı butiğimde bir askıya astım. Sonra müşterilerim çantayı kimin yaptığını sorunca 'ben yaptım' dedim. Sonrasında 'abla bana da yapar mısın, bana mavisini yap, beyazını yap' derken başladım ve bu böyle büyüdü gitti. Şimdi sipariş üzerine çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Günlerce çalıştım, denedim, öğrendim"

Daha önce hiç çanta yapmayı denemediğini, tığ ile örgü örmeyi internetten öğrendiğini belirten Ferihan Düvenci, çantaların astarlarını dikebilmek için kendisine dikiş makinesi satın aldığını söyledi. Kızlarının kendisinin bu azmine hayran kaldığını dile getiren Düvenci, "Ben daha önce şişle örmeyi biliyordum, tığla örmeyi pek bilmiyordum. Oturdum internetten onu öğrendim. Günlerce çalıştım, denedim, söktüm. Hatta denediğim bazı çantalar hala duruyor. Astarlarını dikmesi için önceden terziye veriyordum, ama istediğim gibi olmuyordu ben de gittim kendime makine aldım. Hiçbir şekilde makine başına oturmayan bir insan olarak oturdum, videolardan izleyerek dikiş yapmayı öğrendim. Kızım 'helal olsun anne' dedi çünkü onlar beni tanıyor ve dikiş makinesiyle bu zamana kadar hiç işim olmadığını biliyordu. Meraklıydım fakat pandemi nedeniyle kurslarına gidemiyordum. En azından şimdi kendi istediğim gibi yapıyorum. Bir yer olmadığında söküp tekrar yapıyorum. İçime sinene kadar uğraşıyorum onunla" diye konuştu.

Çantaları mağaza fiyatlarının üçte birine mal ediyor

Müşterilerinden olumlu tepkiler geldiğini aktaran Düvenci, çantaların mağazalarda oldukça yüksek fiyatlardan satıldığını, kendisinin ise çok daha uyguna aynı çantaları örebildiğini anlattı. Düvenci, konuyla ilgili olarak, "Hanımlar çok destekliyorlar. 'Abla internetten veya tanımadığımız birinden alacağımıza hem uygun fiyata sattığın için hem de sana destek olmak için senden alıyoruz' diyorlar. Mağazalarda 700, 800 hatta bin 200 TL olup indirimlerde 600 TL olan çantaları ben 140, 150 TL'ye mal edip örüp satıyorum" sözlerini kullandı.

Bir çantayı yapmak 1 haftasını alıyor

Çanta örmenin birçok aşaması olduğunu ve yaklaşık bir hafta sürdüğünü söyleyen Ferihan Düvenci, şöyle konuştu:

"Örmeyi, üretmeyi çok seviyorum ama gerçekten kağıt ip ile örmek çok zor. Sert bir ip olduğu için elleri kesiyor, yara oluyor, nasırlaşıyor. Ben de ellerime bantlar sarıyorum ama yine de yapmaya çalışıyorum. Yapması yaklaşık bir hafta sürüyor. Önce ipi sarıyoruz, sonra örüyoruz ve tabanı, yanlarını, önünü arkasını modele göre değişiyor sonra onun montajı var, astarı var, astarına fermuar oluyor. Astarı bittikten sonra bu çantaya montajlanıyor Gerçekten çok az kar payı koyuyorum üstüne. İnternette gördüklerinizin neredeyse yarı fiyatına satıyorum. Çanta yaparken aksesuarlar çok pahalı oluyor. Çanta sapları mesela hazır aldıklarımız oluyor. Ben kendim örmeyi tercih ediyorum maliyeti azaltmak için. Ortalama bir çanta 75 TL'den başlıyor, 170 TL ve 200 TL'ye kadar oluyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın Melisa Döngel
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.07.2021 01:19:31. #1.13#

title