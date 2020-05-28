Kızı için başladı, mesleği haline geldi
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Kızı için başladı, mesleği haline geldi

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi Hacer Yorgun, kızı için başladığı örgü bebek yapımını mesleği haline getirdi.

Kızı için başladı, mesleği haline geldi
28.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:32

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi Hacer Yorgun, kızı için başladığı örgü bebek yapımını mesleği haline getirdi.

32 yaşındaki Hacer Yorgun, amigurumi bebeğini yapmaya, kızına oyuncak bebek almaya gittiğinde karar verdiğini söyledi. Yorgun, "Çarşıya gezmeye gittiğimizde oyuncak bebek gördüğü zaman hep alalım istiyordu ama bebekler sağlık açısından zararlıydı. Sentetik ürünler etrafımızda çok fazla ve sağlık açısından çok tehlikeli. El emeği bebekler organik iplerden yapılıyor ve çocuklar için daha sağlıklı. Hem örgü bebekler daha kullanışlı ve yıkanabiliyor. Bu sebeple oyuncak bebek yapımı için gerekli malzemeleri alarak harekete geçtim" diye konuştu.

Evde kızı için yaptığı bebekleri görenlerin kendi çocukları için de yapmasını istediklerini belirten Yorgun, "Şu an kızım 12 yaşında. 10 yıldır amigurumi bebek yapıyorum. Bu benim ekmek kapım oldu. Bir ev hanımı olarak kendi paramı kazanıp aile ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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