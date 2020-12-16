DİYARBAKIR - Kızı elinden kalem alınarak dağa kaçırıldı kendisi evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor
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DİYARBAKIR - Kızı elinden kalem alınarak dağa kaçırıldı kendisi evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor

16.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:10

Çocuklarının ter ör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinden 56 yaşındaki Hakkarili Esmer Koç, kardeşi için eylemde olan Aysun Adıyaman'dan okuma yazma dersleri alıyor.

Çocuklarının ter ör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinden 56 yaşındaki Hakkarili Esmer Koç, kardeşi için eylemde olan Aysun Adıyaman'dan okuma yazma dersleri alıyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ederken, soğuk havaya rağmen çadırın içinde evlat nöbetini sürdüren anne ve babalar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek evlatlarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Evlat nöbetindeki aileler, kararlı mücadelelerinin yanı sıra dayanışma örneği de sergiliyor. Birbirlerinden güç alan annelerden kimi evladının hayalini kurarak örgü örüyor kimi Kur'an okuyor kimi sohbet ediyor kimi de kitap okuyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemini sürdüren 56 yaşındaki Esmer Koç da kardeşi için oturma eyleminde yer alan Aysun Adıyaman'dan okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

"Hep çocuklarıma baktım"

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır kızını her yerde aradığını, evladına kavuşmak için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Diğer annelerle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini aktaran Koç, çocukları için sonuna kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Okuma yazma bilmediğini, kardeşi için evlat nöbetini sürdüren Adıyaman'ın desteğiyle okuma yazma öğrenmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Koç, "Okuma yazmayı bilmiyordum. Allah razı olsun bir kızımız bana okuma yazma öğretiyor. İnşallah kızım da gelecek. O da okula başlayacak. O kalemi eline alacak. Elindeki kirli silahı atacak. Gelip devletimize, askerimize teslim olacak." diye konuştu.

Okuma ve yazma öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu aktaran Koç, daha önce imkanı olmadığı için bunu gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Koç, "56 yaşındayım. Hep çocuklarıma baktım. Okuma yazma çok güzel. Allah bilmeyenlere de nasip etsin. Ben çok istiyorum. Her şeyi öğrenmeyi, yazmayı." dedi.

Kızının elinden zorla kaleminin alındığını, dağa kaçırıldığını ifade eden Koç, kızını teslim olması durumunda onu da okula göndereceğini anlattı.

"Çok hevesli ve istekli"

Hakkari'den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Hamza için eylemde yer alan Aysun Adıyaman da şimdiye kadar susturulan, korkutulan ve tehdit edilen anne ve babaların artık HDP'ye ve yandaşlarına sessiz kalmayacağını söyledi.

Çadırda annelerle bir dayanışma içerisinde olduklarını belirten Adıyaman, "Esmer teyzenin bir şekilde çabaladığını, öğrenmek istediğini gördüm. Yardımcı olmak istedim. Çok hevesli ve istekli. İnşallah okuma yazma öğrenir." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Kızı elinden kalem alınarak dağa kaçırıldı kendisi evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor
DİYARBAKIR - Kızı elinden kalem alınarak dağa kaçırıldı kendisi evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor
DİYARBAKIR - Kızı elinden kalem alınarak dağa kaçırıldı kendisi evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor
DİYARBAKIR - Kızı elinden kalem alınarak dağa kaçırıldı kendisi evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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