05.09.2019 14:37

Kızı, damadı tarafından öldürülen acılı baba İHA'ya konuştu

"Hayat mücadelem bitti, hukuk mücadelem devam edecek"

"Hiç kimse ağlayacağımızı düşünmesin"

"En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum"

DENİZLİ - Denizli'de eşi tarafından sokakta boğazı kesilerek öldürülen 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın babası Ramazan Balık kızının katili olan damadının en yüksek cezayı almasını için mücadele vereceklerini kaydederek, "Hayat mücadelem bitti, hukuk mücadelem devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana gelen olayda,

Hafize Kurban isimli 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurban tedavi gördüğü yoğun bakım üniversitesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Kurban'ın ölümünün ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Hastanedeki operasyonun ardından Hafize Kurban'ın 2 böbreği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir'e gönderildi.



"Böyle insanların toplumda yeri yoktur"

Kızının ölümünün ardından büyük bir acı içerisinde olan baba Balık yaşananların ve sonrasını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Kızı için bundan sonra yapabileceği tek şeyin hukuk mücadelesi vermek olduğunu dile getiren Balık, "Biz yaşam mücadelemizi kaybettik ama hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Böyle insanların en yüksek cezayı alması için sonuna kadar neyin var, neyim yok harcayacağım ve gerekeni yapacağım. Hayat mücadelem bitti, hukuk mücadelem devam edecek. Kızımı kaybettim, 2 çocuk ise kızımın emanetidir. Sonun kadar onların arkasında olacağım. Hiç kimse ağlayacağımızı düşünmesin, böyle insanların toplumda yeri yoktur. Bundan sonra hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Çocuklarım ve eşim için ayakta duracağım" dedi.



Kızının bağışladığı organları ile 2 aileye umut oldu

Kızının hayatını kaybetmesinin ardından organlarını bağışladıklarını hatırlatan Balık, bu sayede 2 ailenin yüzünün güleceğini anımsattı. Ölümün acısının büyük olduğunu söyleyen Balık, "Benim torunlarım gibi yollarını gözleyen çocukların, annesi ve babası mutlu olacak. Annesiz ve babasız yaşamayacaklar. Çünkü bunun acısı çok büyük. Şimdi kızım yani anneleri gitti çocukların durumu ortada diyecek söz bulamıyorum, durum ortada" diye konuştu.

Kaynak: İHA