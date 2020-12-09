Son dakika haberleri! Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı: "Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun"
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Son dakika haberleri! Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı: "Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun"

09.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:38
Son dakika haberleri! Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı:

Edinilen son dakika haberine göre - Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı: "Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 465'inci gününe girdi.

- Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı:

"Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 465'inci gününe girdi. Kızı dağa kaçırılan acılı annelerden Esmer Koç, "Kızım arkadaşlarınla birlikte o kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve gelin devletimize teslim olun" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 465 gündür devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç, kızına teslim ol çağrısında bulundu. Kızının engelli olduğunu belirten anne Koç, "Benim kızım 2013 yılında 4 HDP'li ve PKK'lı teröristler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. 7 yıldır kızımdan herhangi bir haber alamıyorum. Ben kendim her yerde onu aradım ama bulamadım. Benim kızım hem akli dengesi yerinde değildi hem de ayağında ameliyat olmuştu ve daha dikişleri duruyordu. Kızımın ayağındaki dikişler açılmadan kaçırdılar" diye konuştu.

"Allah aşkına gelin teslim olun"

Kızına teslim olması çağrısında bulunan anne Koç, "Kızım ben biliyorum senin hiçbir suçun yok, seni kandırıp zorla dağa götürdüler. Sen henüz küçüksün kızım, ben hayatımda PKK'yı görmemişim bilmiyordum PKK nedir, sen nerede biliyorsun ki? Kızım arkadaşlarınla birlikte o kirli silahları yere atın üzerine tükürün ve bir birinin elini tutun kaçın devletimize teslim olun. Allah aşkına gelin yeter, ben 7 yıldır her gür ölüyorum kızım için" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı: 'Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun'
Son dakika haberleri! Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı: 'Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun'
Son dakika haberleri! Kızı dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden çağrı: 'Elinizdeki kirli silahları yere atın, üzerine tükürün ve teslim olun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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