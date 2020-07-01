Kızı dağa kaçırılan baba hukuk mücadelesi başlatacak Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, sorumlu tuttuğu HDP ile ilgili hukuki mücadeleye hazırlanıyor.

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, sorumlu tuttuğu HDP ile ilgili hukuki mücadeleye hazırlanıyor.

Laçin, İzmir'de HDP İl Başkanlığı önünde devam ettiği "evlat nöbeti"nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Gamze Laçin'in 2011'de dağa kaçırıldığını hatırlattı.

Okula ara verdiği dönemde kızını HDP binasında bulduğunu dile getiren Laçin, "Orada arkadaşları da vardı. Bu olayla ilgili kızımın dayısı hakkında şikayetçi oldum. Kızımın HDP'ye verileceğini tahmin ediyordum, onu uyarıyordum ama o dönem başarılı olamadım. Zaten 15 gün geçmeden evime polisler geldi kızımın dağa gönderildiğini söylediler. O günden beri kızımdan haber alamıyorum." dedi.

Devletin teröristlere teslim olmaları için şans verdiğini vurgulayan Laçin, bu süreçte kızı için de ümitlendiğini aktardı.

Bu süreçte defalarca HDP'nin İzmir'deki binasına gittiğin anlatan Laçin, şöyle konuştu:

"Sürekli 'korkma gelecek' dediler. Yalanlarla bugüne kadar geldik. En son geçen sene yürekli bir anne Diyarbakır'da HDP'nin kapısına dayandı ve çocuğunu 4 gün içerisinde aldı. Biz de bir ümitle HDP il binası önünde beklemeye başladık. Benim 9,5 aydır evlat nöbetim devam ediyor. Evladımı almadan nöbetimi bitirmeyeceğim. Kızımın HDP tarafından dağa kaçırılmasıyla ilgili 2 milyon lira değerinde tazminat davası açacağım. Gerekli hukuki çalışmaları tamamladık, önümüzdeki günlerde adliyeye başvurumuzu yapacağız. Kızımın bunlar tarafından PKK'ya gönderildiğinin delilleri var. Ben para peşinde değilim. Kızımı geri getirsinler malım mülküm neyim varsa vereceğim."

Teslim olan teröristlerle görüştüğünü ifade eden Laçin, çocukların "pikniğe götürme veya mevsimlik iş" bahanesiyle kandırılıp dağa götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA