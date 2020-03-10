Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor - Haber
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Laçin, İzmir, Güncel

Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek adına Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan ancak sağlık problemleri nedeniyle evinin bulunduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutmaya başladı.

10.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:46
Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek adına Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan ancak sağlık problemleri nedeniyle evinin bulunduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutmaya başladı.

Mehmet Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in 2011'de dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşmak için Diyarbakır'da 4 ay nöbet tuttuğunu ifade eden Laçin, rahatsızlığı nedeniyle İzmir'e dönmek zorunda kaldığını ve geçirdiği baypas ameliyatının ardından 10 Şubat'ta HDP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptığını hatırlattı.

Laçin, kızını almaya kararlı olduğunu belirterek, "HDP'ye 3 hafta süre vermiştim. 'Bu sürede kızım gelmezse ben yine buradayım' dedim. Kızımı getirmediler. Ben de nöbete bıraktığım yerden devam ediyorum. Yağmur altında eylemimi sürdürüyorum. Yağmur değil taş da yağsa durmak yok." dedi.

Kızına kavuşmadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Teslim olan çocukların evine gidip ziyaret ettim. Kaçırılan çocuklar, 'Bizi okuldan aldılar, hafta sonu pikniğe götüreceğiz dediler, baktık HDP binasındayız. Pikniğe götüreceklerini söylediler, gözümüzü açtık ki sınırı geçmişiz.' diyorlar. Diğer tarafta HDP'liler 'Sizi işe göndereceğiz' diye çocukları HDP Diyarbakır binasından Kandil'e götürüyor. Benim kızım da Kocaeli'de HDP üyesi dayısı tarafından HDP'ye teslim edilip dağa kaçırıldı. Ben o anda kızım Kandil'de sanıyordum ama 4 ay İstanbul'da HDP binasında eğitim almış. Kızımla beraber eğitim alan itirafçı bana bunu Diyarbakır'da söylemişti."

Türk bayrağı açarak nöbet tutan Laçin için, HDP İl Başkanlığı önünde polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Dilek Yaman Müslüm Gürses Haluk Bilginer Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:02:09. #1.14#