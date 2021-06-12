Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki

Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 20 yaşındaki engelli kızın uygunsuz görüntülerini çekerek, sosyal medyada yayınladıkları, şantaj yaptıkları ve cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına, baba Celal E.'den tepki geldi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 20 yaşındaki engelli kızın uygunsuz görüntülerini çekerek, sosyal medyada yayınladıkları, şantaj yaptıkları ve cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına, baba Celal E.'den tepki geldi. Denizli'de yaşayan Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım" dedi. 

Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde, 4 Kasım 2020'de iddiaya göre, erkek arkadaşı Uğur Ö.'nün evine giden, yüzde 50 zihinsel engelli E.E.'ye uyuşturucu madde içeren nargileden kullandırıldı. Baygın haldeki E.E.'ye cinsel saldırıda bulunan Uğur Ö., uygunsuz görüntülerini çekip, sosyal medyadan yayınladı. Görüntüleri eline geçiren İlkay E. (33) ile kızın akrabası Muhammet A. (22) da şantaj yaparak, E.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. E.E.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine babası Celal A., polise giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kişi, suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Uğur Ö., ifadesinin ardından serbest kaldı. Muhammet A. ve İlkay E. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'şantaj ve nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada Muhammet A. hakkında tutuklama kararı çıktı. Cezaevine gönderilen Muhammet A., ikinci duruşmada ise tutuksuz yargılanması kararıyla serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken Uğur Ö. hakkında ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ayrıca dava açıldı.

'BABA OLARAK YIKILDIM'Olayın ardından kızı E.E. ile Denizli'ye yerleşen Celal E, davada 3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Olay nedeniyle psikolojisi bozulan kızının intihar girişiminde bulunduğunu, hastanede yattığını söyleyen Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım. Bu kişiler dışarıda serbestçe geziyor; kızım da onlar tekrar karşısına çıkacak, diye korkuyor. Kızım geceleri rahat rahat uyuyamıyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum" diye konuştu.

Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki
Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki
Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki
Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki
Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener
Magazin Hazal Kaya Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 11:18:59. #1.13#

title