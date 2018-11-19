Kızgınlığı Anlıyorum Ama Reformlara Devam'

FRANCE 2 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Philippe, Fransızları yakından ilgilendiren konularda en iyi çözümü bulmaya çalıştığını söyledi. Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinin vergileri düşürmek olduğunu belirtti.

Hükümetin dizel fiyatları ve vergiler konusunda geri adım atmayacağını ifade eden Edouard Philippe, Fransa'da gösteri yapma özgürlüğünün olduğunu ancak anarşist olunmaması gerektiğini ve önceki günkü gösterilerin bazı anarşist görüntülere sahne olduğunu ifade etti. Hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösterilen eylemler dün de devam etti.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR