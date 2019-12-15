Kızgın müşteri tekel bayisini bastı; 1 müşteri yaralandı... O anlar kamerada
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Kızgın müşteri tekel bayisini bastı; 1 müşteri yaralandı... O anlar kamerada

ATAŞEHİR'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı.

15.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:52
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı; 1 müşteri yaralandı... O anlar kamerada
ATAŞEHİR'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı. O sırada alışveriş yapmaya gelen işitme engelli 1 kişiyi silahla yaraladı. 

Olay, 10 gün önce Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayisini bastı. Bu sırada tekel bayiye alışveriş yapmak İçin gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer'i silahla yaraladı. 

 

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın ve işitme engelli müşterinin tekel bayiden çıktığı, kapının dışında ise saldırganın silahla işitme engelli müşteriyi vurduğu görülüyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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