Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor

Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor

Hollandalı, Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, kızamığın, vücudun bağışıklık sisteminin yıllarca enfeksiyonla mücadele etmesini zorlaştıran bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

01.11.2019 14:38
Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor

Hollandalı, Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, kızamığın, vücudun bağışıklık sisteminin yıllarca enfeksiyonla mücadele etmesini zorlaştıran bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.


Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Harvard Tıp Fakültesinde görevli uzmanlar, Hollanda'da Ortodoks Protestan toplumundaki aşıları yapılmamış 77 çocuktan, 2013'de patlak veren kızamık salgınından önce ve iki ay sonra alınan kan örneklerini inceledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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