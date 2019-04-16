Kızamık Vakaları Dünya Genelinde Yüzde 300 Arttı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kızamık vakalarına ilişkin son raporunda, en çok küçük çocukları pençesine alan hastalığın yaygınlaştığı vurgulandı. Vaka sayısının geçen yıldan bu yana dünya genelinde ortalama 3 kat arttığını duyuran DSÖ, en bulaşıcı hastalıklarıdan biri olan kızamığın 2017 yılında 11 bin can aldığını açıkladı.

Verilerin henüz tamamlanmamış olması ve her vakanın rapor edilmemesi göz önünde bulunduğunda salgının boyutunun çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle