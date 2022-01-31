KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan 2 kişi, parkurda dengesini kaybedince cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan 2 kişi, parkurda dengesini kaybedince cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptı. Bu anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Antalya kent merkezine 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Karla kaplı merkezde yüzlerce kişi, kızakla kayak keyfi yapıyor. Parkurda kızaklı 2 kişi, dengesini kaybedip, dönerek kaymaya başladı. Hızlanan kayakçılar, bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiyi fark etmelerine rağmen duramayıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan kişi, ne olduğunu anlamaya çalışırken, çarpanlar da yuvarlanarak durdu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kayak Merkezi, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title