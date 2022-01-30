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Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde köy muhtarlığınca düzenlenen kızak şenliğine köyde yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre şehirlerde yaşayan köylüler de katıldı. Sarıdayı köyünde kızaklara binen vatandaşlar, karın keyfini doyasıya çıkartırken, keyifli anlar yaşadı.

Birlik ve beraberliği yaşatmak için bu etkinliği düzenlediğini belirten köy muhtarı Nizamettin Eryılmaz, "Kızağını alan buraya koştu, köylülerimiz ile birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Bizleri kırmayıp kızak şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıdayı köyündeki kızak festivaline katılan İlçe Kaymakamı Ferhat Altay da, "Pazaryeri ilçemizde kış organizasyonlarının daha fazla artırılması gerekiyor. Sarıdayı köyümüzde köy muhtarlığınca düzenlenen kızak festivali köylülerimizin burada buluşmasına katkı sağladı. Böyle etkinlikler ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik fayda sağlayacaktır" dedi. - BİLECİK

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kızak şenliği renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Haber

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