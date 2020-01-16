Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

16.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:33

GİRESUN'un Dereli ilçesindeki 5,5 kilometre uzunluğundaki kızak parkurunun işletmecisi ve beraberindekiler, kar kalınlığının 10 santimetre olduğu parkurun kızak yapmaya uygun olup olmadığını denedi. Yeterli kar olmadığına karar veren işletmeciler, karne tatilinin de başlayacak olması nedeniyle kar yağması için hep birlikte dua etti.

ilçenin Kümbet Yaylası'nda geçen yıl faaliyete geçen 5,5 kilometre uzunluktaki kızak parkurunda, karın az olması nedeniyle sezon açılamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kızak parkurunun eko turizm işletmeciliğini alan turizmci Tahsin Çoban ve beraberindekiler, kızaklarla parkurda deneme yaptı. Kar kalınlığının az olması nedeniyle etkinliklerin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağına karar veren işletmeciler, karne tatilinin de başlayacak olması nedeniyle hep birlikte kar yağması için dua etti.

Kaynak: DHA