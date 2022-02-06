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Kızağıyla köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kızağıyla köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu

Bolu'da, kızakla kar keyfi yaşayan bir vatandaş önüne çıkan köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

BOLU (İHA) - Bolu'da, kızakla kar keyfi yaşayan bir vatandaş önüne çıkan köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu. Eğlencenin saniyelerle faciaya dönüşmediği anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte vatandaşlar kızaklarıyla kendilerinin yaptıkları pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kentin yüksek kesimlerinde eğimli arazilerde kayak yaparak eğlenen tatilcilerden İsa Yıldırım, kızakla kaydığı sırada önüne köpek çıktı. Hızla köpeğe doğru ilerleyen Yıldırım, köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu. Köpeğin kızağın altında kalmaktan saniyelerle kurtulması başka bir tatilci tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. - BOLU

Kızağıyla köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu

Kızağıyla köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu

Kızağıyla köpeğe çarpmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bolu, kar, 3. Sayfa, Haber

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