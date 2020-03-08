Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı
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Samsun, Kavak, 3. Sayfa

Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı

Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı Samsun'da kına gecesinden çıkan tartışmada gelini de yanına alıp aracıyla olay yerinden ayrılan damat düğüne gelen 3 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

08.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:59
Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı

Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kına gecesinden çıkan tartışmada gelini de yanına alıp aracıyla olay yerinden ayrılan damat düğüne gelen 3 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat İ.Ç. ile gelin M.İ.'nin bir okulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafı ile kız tarafı arasında oyun oynama meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu sırada olaya damat İ.Ç. müdahale etti. Gelini de yanına alan damat İ.Ç. idaresindeki 55 BG 093 plakalı otomobil ile kına gecesinden ayrılırken, düğünden ayrılan Ayhan S. idaresindeki 55 YC 011 plakalı otomobile ve ardından da park halindeki 55 AC 689 plakalı otomobil ve 55 SH 070 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpıp aracını yol ortasına bırakıp gelini de yanına alarak kaçtı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayhan S. ile eşi Fatma S. ve damadın aracında bulunan müzisyen Emre G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine giden jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı

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