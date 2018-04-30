Kız Yurdunda Deprem Tatbikatı

Kredi Yurtlar Kurumu Isparta İl Müdürlüğü'ne bağlı Gülistan Kız Öğrenci Yurdu'nda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Gülistan Kız Yurdu bahçesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen deprem tatbikatına çalışan yurt personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Senaryo gereği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne gelen ihbarda, deprem de 3 öğrencinin bina içinde kaldığı söylendi. İhbar üzerine, AFAD ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale çalışmalarında öncelikle yurtta yaralı olarak bulunan 3 öğrenciyi bina dışına çıkartarak hastanelere sevk etti. Tatbikatta, ip gererek mahsur kalanları kurtarma, halat ile yaralıları binadan çıkartma yöntemleri uygulandı. Senaryo gereği de olsa yapılan tatbikatlar, muhtemel bir acil durumlarda gösterilen fedakarlıkları gözler önüne sermiş oldu.

İl Müdürü Kurt: "Tatbikat gerçeği aratmadı"

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan KYK Isparta İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, "Isparta deprem bölgesinde olduğu için bizde her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tatbikatlarımızı her yıl planlı olarak yapmaktayız. Bunun dışında da yurtlarımızda yangın tatbikatları yapıyoruz. Afad ekiplerini katılımıyla gerçekleşen bu tatbikata, öğrenciler ve personelimiz katıldı. Büyük bir adrenalinle ve heyecanla gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. Görev alan ekiplere teşekkür ediyorum. Tatbikatta farkındalık oluşturarak bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmamız sağlandı" dedi.

"En kısa sürede tahliye ettiler"

Isparta AFAD İl Müdürlüğü Arama, Kurtarma ve Tatbikat Sorumlusu Murat Bolat ise "KYK bağlı Gülistan Kız Yurdu'nda deprem meydana geldiği bilgisi alındı. Yurt içerisinde yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 112 çağrı merkezine gelen haber doğrultusunda Isparta AFAD ekiplerimiz olay yerine gelerek yaralılara müdahale ederek ve en kısa sürede tahliye ettiler" diye konuştu. - ISPARTA