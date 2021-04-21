kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı
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kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı

kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı
Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL - Haberler | Güncel

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüse yakalanan anne ve kızı cenaze evinde taziyeye katıldı, temaslıları gizledi.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüse yakalanan anne ve kızı cenaze evinde taziyeye katıldı, temaslıları gizledi. Anne ve kızını taşıyan taksi şoförüne ulaşan filyasyon ekipleri, taziyeye katılan 25 kişiyi takip altına aldı.

Vakfıkebir'de rahatsızlanan İ.A.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mutasyonlu virüse yakalandığı belirlenen İ.A., ekiplere eşi F.A. dışında kimseyle temaslı olmadığını söyledi. 5 gün sonra İ.A.'nın farklı köyde yaşayan annesi A.A. ile kız kardeşi N.A. da rahatsızlandı. Taksi ile hastaneye giden anne ve kızın yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Tedaviye alınan ikili, taksiciden başka kimseyle temaslı olmadıklarını öne sürdü. Filyasyon ekiplerinin ulaştığı taksi şoförü, anne ve kızın aralarında cenazeye katıldıkları yönünde konuşma yaptıklarını söyledi. Cenazeye katıldıkları belirlenen anne ve kızın temas ettiği 25 kişi test yapılarak takip altına alındı.

TEMASLILAR GİZLENDİĞİ SÜRECE SAVAŞI KAZANAMAYIZ'Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, koronavirüs hastalarının temaslı kişileri gizlemesinin toplum sağlığı açısından büyük risk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Temaslıların gizlenmesi halinde sonuçlarının neler olacağını bu vakada görmüş oluyoruz. Bir vatandaşımız pozitif çıkıyor ama ailesiyle temaslı olduğunu gizliyor. Birkaç gün sonra eşi pozitif çıkınca yine temaslı olduğu kişileri gizliyor. Bu vatandaşlarımızın birkaç gün sonra annesi ve kız kardeşi de rahatsızlanarak hastaneye taksiyle gidiyor ve taksiciden başka kimseyle temaslı olmadıklarını söylüyor. Ekiplerimiz taksicinin beyanlarından yola çıkarak koronavirüs pozitif çıkan anne ve kardeşin cenazeye başsağlığına gittiklerini belirliyor. Temaslılar gizlendiği için bulaş halkası da böyle genişliyor. Cenazeye katılan herkes filyasyona dahil ediliyor fakat üzerinden 5 gün geçtiği için virüs yayılabileceği her alana yayılıyor. Filyasyon ekiplerimiz büyük özveriyle adeta hafiyelik yaparak iz sürüyor ancak gelin görün ki virüse yakalananlar temaslı oldukları kişileri gizlediği sürece bu savaşı kazanamayız. Temaslı olan kişilerin özellikle söylenmesini tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz."


kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı
kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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