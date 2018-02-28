Uçan Çatı Okul Bahçesine Düştü! Kız Öğrenciyi Ölümden Sırtındaki Çantası Kurtardı
Bursa'da lodos yüzünden uçan çatı okul bahçesindeki küçük kızın sırtına düştü. Kazanın erken saatte olması faciayı önlerken 10 yaşındaki küçük kız sırtındaki çanta sayesinde hayatta kaldı.
Bursa'da lodos sebebiyle uçan metal çatı, okul bahçesindeki kız öğrencinin sırtına düştü. Panelin çarpmasıyla bayılan küçük kız sırtındaki okul çantası sayesinde ölümden kurtuldu.
UÇAN ÇATI OKUL BAHÇESİNDEKİ KIZIN SIRTINA DÜŞTÜ
Bursa'da Naz Özdilek İlkokulu'nda meydana gelen kazada, etkili olan lodos sebebiyle okulun yan tarafındaki bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü. Bu sırada okulun bahçesinde olan 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, metal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı.
ERKEN SAATTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Okulun giriş saati olması sebebiyle faciadan dönülürken, yaralı kız çocuğu 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BABA: KIZIMI ÖYLE GÖRÜNCE ŞOK OLDUM
Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun annesi Ümran Akbaba, " Sabah çocuğu okula taksi ile bırakıp yola devam edecektik. Lodos nedeniyle bir anda panelin uçtuğunu gördük. Taksiden koşup aşağıya indiğimizde kızımın etrafı kalabalıktı. Çatı üzerine düştüğü için yarı baygın haldeydi. Kardeşim hemen ambulansa haber verdi. Ben çocuğu gördüğümde şok oldum. Okul müdürü kızımı kucağına alarak ambulansa bindirdi" dedi.
SIRTINDAKİ ÇANTA HAYATINI KURTARDI
Panelin önce bir elektrik kablosuna düşerek kırıldığını anlatan anne Ümran Akbaba, "Panel önce okuldan geçen elektrik kablosuna düştü, orada kırılıp, uç kısmı kızımın sırtındaki çantaya vurdu. Sırtında çanta olmasa daha kötü olabilirdi. Benimle konuşarak 'anne ben iyiyim' dedi. Hastaneye götürdük, röntgen çekildi, şu anda bir sıkıntı görmüyoruz" diye konuştu.
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geçmiş olsun inşaalah bir daha böyle bir şey yaşanmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ecel gelirse bu cana, baş ağrısı bir bahane.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allahim sana sükürler olsun cok sevindim yaaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bursanın hava şartlarına ve lodosuna uygun yapılmayan o derme çatma çatı için soruşturma açılmalı bence...insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah korumuş...geçmiş olsun acil şifalar diliyorum...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır