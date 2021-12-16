Kız öğrencilerin kavgasına polis incelemesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız öğrencilerin kavgasına polis incelemesi

Kız öğrencilerin kavgasına polis incelemesi
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da polis, 7 liselı kızın, 2 kız öğrenciyi darbederken çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yaydığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR'da polis, 7 liselı kızın, 2 kız öğrenciyi darbederken çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yaydığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 gün önce kent merkezi Güvenevler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yakınında 9 kız öğrenci kavga etti. Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin tespiti için araştırma başlatıldı. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 7 kız öğrencinin, 2 öğrenciyi darbettiği anların yer aldığı videoda, öğrencilerden birinin darbedilen kıza tekme atarken, diğerlerinin saçından tutup yumruk attığı görüldü. Kavga sırasında küfür ve hakaretlerin de yer aldığı görüntüyü cep telefonuyla çekenin gülmesi dikkati çekti.


Kız öğrencilerin kavgasına polis incelemesi

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

 MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

 İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title