Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kız öğrenciler arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkı içerisinde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kız gurubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran kız öğrencilere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Cep telefonları kameralarına yansıyan kavga, vatandaşların müdahalesi sonrası sonlandırıldı. Kavga eden öğrenciler daha sonra park alanından ayrılarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

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